Sophro-Rando à Wambrechies 8 et 9 juillet Wambrechies 25€ sur inscription.

Le week-end du 8-9 juillet, profitez d’un temps d’activité de plein air, le long de la Deûle. Avec Laurence Verkinder, sophrologue, relaxologue et animatrice sportive, vous allez pouvoir relever quelques défis physiques adaptés à votre niveau et découvrir la biodiversité. Un temps pour se ressourcer, et partager un bon moment.

Samedi 8 et/ou dimanche 9 juillet en fonction de la météo et des inscriptions.

Réservation au 06 99 17 89 50

RDV à 10H30 au parking du château de Robersart

10h30 – 12h30 :

– Marche rapide (plusieurs niveaux)

– Exercices de respiration et étirements

– Jogging d’écoute (adapté)

– Marche pleine conscience

12h30 – 14h00 :

– Pique-nique au parc de Robersart

14h00 – 15h00 :

– Relaxation et partage

Prévoir une tenue adéquate, 1 bouteille d’eau, votre pique-nique, un plaid.

Tarif : 25€ l’animation.

