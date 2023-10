Cet évènement est passé [DERNIERS JOURS] Fred Martin, Jardins Secrets Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies [DERNIERS JOURS] Fred Martin, Jardins Secrets Wambrechies Wambrechies, 29 juin 2019, Wambrechies. [DERNIERS JOURS] Fred Martin, Jardins Secrets 29 juin – 30 septembre 2019 Wambrechies Inauguration le 29 juin à 11h L’image du masque est millénaire. Fed Martin vous invite à redécouvrir ce qu’il considère comme étant notre bien commun appartenant à chacun et nous concernant tous. A travers ses masques, Fred Martin redonne à la terre sa dimension humaine. Wambrechies Parc du Château de Robersart Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-29T11:00:00+02:00 – 2019-06-30T06:00:00+02:00

2019-09-30T06:00:00+02:00 – 2019-10-01T06:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Wambrechies Adresse Parc du Château de Robersart Ville Wambrechies Departement Nord Lieu Ville Wambrechies Wambrechies latitude longitude 50.684237;3.057525

Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/