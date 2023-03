WALYGATOR GRAND-EST WALYGATOR GRAND EST, 15 avril 2023, MAIZIERES LES METZ.

BILLET VALABLE POUR UNE ENTRÉE DU 15 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2023 Selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 4 ans Avec ses 41 attractions et spectacles destinés à tous les publics, Walygator Grand Est va faire vibrer l’aventurier qui est en vous !Baroudeur de l’extrême ou routard en herbe, embarquez pour une nouvelle expédition et préparez-vous à relever les défis qui vous y attendent : attractions à sensations, spectacles inédits et surprises à découvrir tout au long de votre visite. Entre mythes et réalité, voyagez dans des contrées inexplorées, plongez dans un passé revisité et explorez un futur fantastique… des expériences hors des sentiers battus, des souvenirs que vous n’êtes pas prêts d’oublier.Alors ne tardez pas : la Tribu Walygator n’attend que vous…INFORMATIONS PRATIQUES• Parking 5 €/véhicule/jour• Entrée offerte, sur justificatif, pour les femmes enceintes et les PMR détentrices d’une carte d’invalidité > 80%

WALYGATOR GRAND EST MAIZIERES LES METZ Voie romaine Moselle

