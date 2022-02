Waly Dia – Ensemble ou rien Théâtre du Casino Barrière Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Maine-et-Loire

Waly Dia – Ensemble ou rien Théâtre du Casino Barrière, 30 avril 2022, Les Ponts-de-Cé. Waly Dia – Ensemble ou rien

Théâtre du Casino Barrière, le samedi 30 avril à 20:30

L’éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale … Chaque sujet est finement analysé pour en souligner l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas. C’est aussi l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, l’avenir se décide ensemble.

à partir de 28€

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre époque. Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:00:00

