Waly Dia – Ensemble ou rien

Waly Dia – Ensemble ou rien, 11 avril 2023, . Waly Dia – Ensemble ou rien



2023-04-11 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-11 EUR 32 39 Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre époque. L’éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale ….



Chaque sujet est finement analysé pour en souligner l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas.



C’est aussi l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, l’avenir se décide ensemble. Retrouvez Waly Dia sur la scène du Cepac Silo le 11 avril. dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville