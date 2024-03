Walter Bibi et ses amis – La ville dans la collection 4048 Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Empruntant son titre au livre d’Éponine Cottey, également présente sur le salon, cette exposition est imaginée par les éditions strasbourgeoises 2024 et plus précisément le volet jeunesse de leur production : 4048. Elle met en lumière une cité utopiste créée par Walter Bibi qui recueille toutes celles et ceux qui, comme lui, un jour, se sont retrouvé.es abandonné.es sur l’autoroute. Bouledogue, Basset ou Bichon, tout le monde est bienvenu à Bibiville ! Par une sélection de séquences et de dessins originaux, l’exposition explore comment chacun de ces ouvrages caractérise la ville, comment nous la façonnons et comment elle nous façonne en retour. Et pour l’évènement, c’est le célèbre duo d’architectes Walter & Bibidou qui a conçu le mobilier, la scénographie, ainsi qu’un jeu de construction inédit : le Bibijeu !

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne 69100

