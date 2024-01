WALTER ASTRAL LE MAKEDA Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Walter Astral est un druide, un explorateur de multivers. La musique qui l’accompagne parle des Éléments qui l’entoure et de la magie qu’ils incarnent. Éclairé par l’orbe des hommes-bougies et guidé par les conseils du Baron Samedi, Walter découvre des univers fantastiques dans lesquels sa soif de mysticisme et sonamour du no-reason sont comblés. Le 20 mars au Makeda, Walter Astral nous invite à le suivre dans sa quête cosmique de liberté !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE MAKEDA 103 RUE FERRARI 13005 Marseille 13