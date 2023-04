RANDO-MOSELLE – RANDO LEVER DE SOLEIL D96, 28 mai 2023, Walscheid.

Contempler le lever du soleil dans un cadre magnifique avec toutes les splendeurs et les atouts du massif vosgien. L’occasion également de partager le petit déjeuner dans un cadre unique.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 04:45:00 ; fin : 2023-05-28 08:45:00. 10 EUR.

D96 Parking de la chapelle Saint Léon

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



Contemplate the sunrise in a magnificent setting with all the splendors and assets of the Vosges mountains. The opportunity also to share breakfast in a unique setting.

Contemplar el amanecer en un marco magnífico con todo el esplendor y el patrimonio de los Vosgos. La oportunidad de compartir el desayuno en un marco incomparable.

Betrachten Sie den Sonnenaufgang in einer wunderschönen Umgebung mit all der Pracht und den Vorzügen der Vogesen. Die Gelegenheit auch, das Frühstück in einem einzigartigen Rahmen zu teilen.

