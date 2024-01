KAPPENSITZUNG Walscheid, samedi 17 février 2024.

KAPPENSITZUNG Walscheid Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17

fin : 2024-02-17

La Kappensitzung, c’est une soirée de spectacle amateur, héritière des soirées de carnaval allemand. Avec des chants folkloriques, des analyses humoristiques sur la politique des villages, des sketchs ainsi que de la danse, cette soirée réuni toutes les générations sur scène, pour vous faire vivre un moment de pure rigolade. En dialecte et en français, pas besoin d’être un expert bilingue pour comprendre la gestuelle comique. Alors parez-vous de vos plus beaux déguisements et de votre meilleure humeur festive, et rejoignez nous pour passer une soirée théâtrale ! La réservation se fait par téléphone, elle comprend l’entrée au spectacle et un repas.Adultes

30 EUR.

2 rue du Stade – salle des fêtes

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



