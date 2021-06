Monestiés Monestiés Monestiés, Tarn Wally – Le projet Derli Monestiés Monestiés Catégories d’évènement: Monestiés

Wally – Le projet Derli Monestiés, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Monestiés. Wally – Le projet Derli 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00

Monestiés Tarn Monestiés EUR Tout le monde connaît l’aveyronnais Wally, terrien authentique, prince de la gouaille sudiste. Avec Le Projet Derli, c’est un autre Wally que nous découvrons. Ici, plus de filtre pour détourner l’émotion, plus de kazoo, mais un orchestre. accueil@sn-albi.fr http://www.sn-albi.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-04 par

