Wally-destructeur Vielle-Aure, 9 janvier 2022, Vielle-Aure. Wally-destructeur halle : salle de conférence VIELLE-AURE Vielle-Aure

2022-01-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-09 18:30:00 18:30:00 halle : salle de conférence VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Vielle-Aure Verve caustique, art brut, wally joue avec tout et embarque son public à toute allure accumulant facéties langagières, comique de situation et jeux de mots . Un régal! halle : salle de conférence VIELLE-AURE Vielle-Aure

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 65170, Vielle-Aure Autres Lieu Vielle-Aure Adresse halle : salle de conférence VIELLE-AURE Ville Vielle-Aure lieuville halle : salle de conférence VIELLE-AURE Vielle-Aure