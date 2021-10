Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz, Moselle WALLOWEEN Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz Catégories d’évènement: Maizières-lès-Metz

Maizières-lès-Metz Moselle Maizières-lès-Metz 27 EUR LA PEUR FAIT SON GRAND RETOUR AU PARC…EMBARQUEMENT INMMINENT POUR PETITS ET GRANDS ! PROFITEZ DE TOUTES LES ATTRACTIONS DANS UN PARC TOTALEMENT THÉMATISÉ HALLOWEEN. La Maison Hantée, Les Tasses Maléfiques, La Labyrinthe de Paille… Et bien d’autres lieux propices à l’angoisse vous attendent ! LA PARADE DÉJANTÉE avec ses acrobates, magiciens, avaleuse de sabre, comédiens, musiciens, chanteurs vous préparent un défilé bien barré ! PRÉPAREZ-VOUS A TREMBLER DE PEUR POUR WALLOWEEN !!! +33 3 87 30 70 07 https://www.walygatorparc.com/grandest/ Walygator parc Grand-Est dernière mise à jour : 2021-10-18 par DESTINATION AMNEVILLE

