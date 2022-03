Wallace Negão Trio La Voie Maltée, 11 mars 2022, Marseille.

Wallace Negão Trio

La Voie Maltée, le vendredi 11 mars à 21:00

LIVE Musiques Brésiliennes Après le succès de la première édition, nous étions obligés de les inviter à nouveau sur la scène de La Voie Maltée ; on prend donc un aller simple pour le Brésil et ses musiques traditionnelles ensoleillées; le répertoire du groupe se décline principalement autour de la samba !!! Depuis 2006, Wallace Negão anime de nombreux concerts brésiliens dans le sud de la France. Bien que spécialiste du “samba de Rio”, il incarne la diversité culturelle brésilienne et entraîne le public au son du samba de raizes, pagode, bossa nova mais aussi du funk, forro, axé, samba reggae, afoxé ou samba de roda… Un voyage authentique dans les fêtes populaires du Brésil ! Grâce à sa voix unique et à la virtuosité de son cavaquinho, il est l’ambassadeur de Rio de Janeiro en Provence ! – Wallace Negao – Voix et Cavaquinho – originaire de Rio de Janeiro, chanteur compositeur et joueur de cavaquinho. – Sergio Bacalhau – Percussionniste, compositeur, originaire de Olinda, nordeste du Brésil, formé par le grand Maestro des percussions traditionnelles Nana Vasconcelos. – Christophe Monteiro – Percussionniste aux influences afro-brésiliennes.

Entrée libre

♫Musiques Brésiliennes♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:59:00