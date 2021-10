Marseille The F PUB Bouches-du-Rhône, Marseille Wallace negao The F PUB Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Votre bar adoré vous a promis des événements à partir de la rentrée, et nous pouvons vous assurer que nous ne sommes pas à court d’idées pour ce mois de octobre ! Pour cet évènement nous recevons WALLACE NEGAO et ses musiciens qui vous feront danser et bouger sur des rythmes de SAMBA et bien d’autres ! Au programme PUNCH GEANT, Caipi, et Mojito à GOGO !! Et surtout ambiance caliente au rendez-vous !

Entrée libre

♫BRÉSIL♫ The F PUB 91 Rue de la République, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T01:00:00

