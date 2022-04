Wallace Negão Duo Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mardi en musique au BLUM ! Besoin d’énergie en début de cette semaine ? Venez vibrer sur les sonorités afro brésiliennes de ce duo ! à partir de 20h – Gratuit ——— Depuis 2006, Wallace Negão anime de nombreux concerts brésiliens dans le sud de la France. Bien que spécialiste du “Samba de Rio”, il incarne la diversité culturelle brésilienne et entraîne le public au son du samba de raizes, pagode, bossa nova mais aussi du funk, forro, axé, samba reggae, afoxé ou samba de roda… Un voyage authentique dans les fêtes populaires du Brésil ! Grâce à sa voix unique et à la virtuosité de son cavaquinho, il est l’ambassadeur de Rio de Janeiro en Provence ! Wallace Negao – Voix et Cavaquinho – originaire de Rio de Janeiro, chanteur compositeur et joueur de cavaquinho. Christophe Monteiro – Percussionniste aux influences afro-brésiliennes. ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger – Parking à proximité (Gambetta) – Transport en commun : M1, T2 (Réformés Canebière) M2, T2 (Noailles)

