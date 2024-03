WALLACE ET GROMIT : COEURS À MODELER AMERICAN COSMOGRAPH 1 Toulouse, dimanche 24 mars 2024.

WALLACE ET GROMIT : COEURS À MODELER Projection unique dans le cadre de La Fête du Court-Métrage, en partenariat avec le Festival Séquence Court-Métrage. Dimanche 24 mars, 11h00, 12h00 AMERICAN COSMOGRAPH 1

DIMANCHE 24 MARS À 11H

Projection unique dans le cadre de La Fête du Court-Métrage, en partenariat avec le Festival Séquence Court-Métrage.

(achetez vos places dès le 16/03)

Deux films de Nick Park

Qu’on les connaisse déjà ou non, c’est toujours un délicieux plaisir – pour absolument tous les âges – de retrouver nos deux héros so british ! Vous (re)découvrirez ici deux courts-métrages de Nick Park sortis successivement en 1995 et 2008 et inédits en salles depuis. Dans Rasé de près comme dans Un sacré pétrin, Wallace tombe amoureux et ça n’est pas de tout repos : son enthousiasme va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

Dans le premier, pour arrondir ses fins de mois, Wallace s’est spécialisé dans le nettoyage de vitres. En allant laver celles de la boutique de laine, il rencontre Wendolène dont il s’éprend immédiatement. Mais Wendolène est accompagnée d’un chien pour le moins étrange…

Quelques années plus tard, Wallace et Gromit se lancent dans la boulangerie. Juste après l’ouverture de leur commerce, un mystérieux tueur prend pour cible les boulangers de la ville : les deux amis sont dans Un sacré pétrin !

AMERICAN COSMOGRAPH 1 24 RUE MONTARDY Toulouse Toulouse Haute-Garonne Occitanie

AMERICAN COSMOGRAPH 1