Wall art : donnez du relief à vos murs ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Wall art : donnez du relief à vos murs ! Médiathèque José Cabanis, 16 mars 2022, Toulouse. Wall art : donnez du relief à vos murs !

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 16 mars à 15:00

Mercredi 16 mars de 15h à 17h Wall art : donnez du relief à vos murs ! DIY : faites-le vous-même L’art du pliage du papier pour créer une décoration murale. Médiathèque José Cabanis – Pôle Arts (3e étage) Mercredi 16 mars de 15h à 17h Wall art : donnez du relief à vos murs ! DIY : faites-le vous-même L’art du pliage du papier pour créer une décoration murale. Médiathèque José Cabanis – Pôle Arts (3e ét Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Wall art : donnez du relief à vos murs ! Médiathèque José Cabanis 2022-03-16 was last modified: by Wall art : donnez du relief à vos murs ! Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 16 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne