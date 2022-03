WALKING ON THIS EARTH (MADE IN ASIA) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

WALKING ON THIS EARTH (MADE IN ASIA) Toulouse, 4 avril 2022, Toulouse. WALKING ON THIS EARTH (MADE IN ASIA) DRAC OCCITANIE 32 Rue de la Dalbade Toulouse

2022-04-04 – 2022-04-22 DRAC OCCITANIE 32 Rue de la Dalbade

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne Son exposition, centrée sur le thème du pèlerinage, présente des œuvres créées à partir de son parcours personnel tout en reflétant le contexte historique de la construction de L’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il y a quelques années, elle a effectué des pèlerinages en Mongolie et au Japon, où la tradition tantrique s’est propagée en Asie à partir de 5ème siècle. Ce qui la fascinait dans chaque endroit qu’elle visitait était la formation de mandala. Elle a gardé contact avec des artisans locaux et a développé un corpus d’œuvres collaboratives autour de mandala en verre. Son oeuvre est une grande installation en verre composée de dix bijas écrits en sanskrit, chaque caractère étant un son qui capte la vibration de la divinité qu’il représentait. Kalachakra (roue du temps) est une oeuvre textile, confectionnée avec des matériaux naturels de Mongolie. La dynamique visuelle de ce mandala pousse à réfléchir sur l’interdépendance de notre monde, d’une particule de poussière à l’univers entier. Cette exposition fait également revivre l’une des première explorations de Tsai sur le thème du pèlerinage vers la lumière. Alba’s Pilgrimage est un court métrage datant de 2012 où elle filme l’expérience de son amie Alba qui marche jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Exposition dans le cadre du festival Made in Asia en partenariat avec la DRAC.

Charwei Tsai est une artiste taïwanaise à renommée internationale. madeinasia@tchin-tchine.com +33 6 09 89 09 71 http://www.madeinasia.fr/session/exposition-walking-on-this-earth-de-charwei-tsai Son exposition, centrée sur le thème du pèlerinage, présente des œuvres créées à partir de son parcours personnel tout en reflétant le contexte historique de la construction de L’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il y a quelques années, elle a effectué des pèlerinages en Mongolie et au Japon, où la tradition tantrique s’est propagée en Asie à partir de 5ème siècle. Ce qui la fascinait dans chaque endroit qu’elle visitait était la formation de mandala. Elle a gardé contact avec des artisans locaux et a développé un corpus d’œuvres collaboratives autour de mandala en verre. Son oeuvre est une grande installation en verre composée de dix bijas écrits en sanskrit, chaque caractère étant un son qui capte la vibration de la divinité qu’il représentait. Kalachakra (roue du temps) est une oeuvre textile, confectionnée avec des matériaux naturels de Mongolie. La dynamique visuelle de ce mandala pousse à réfléchir sur l’interdépendance de notre monde, d’une particule de poussière à l’univers entier. Cette exposition fait également revivre l’une des première explorations de Tsai sur le thème du pèlerinage vers la lumière. Alba’s Pilgrimage est un court métrage datant de 2012 où elle filme l’expérience de son amie Alba qui marche jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. DRAC OCCITANIE 32 Rue de la Dalbade Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse DRAC OCCITANIE 32 Rue de la Dalbade Ville Toulouse lieuville DRAC OCCITANIE 32 Rue de la Dalbade Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

WALKING ON THIS EARTH (MADE IN ASIA) Toulouse 2022-04-04 was last modified: by WALKING ON THIS EARTH (MADE IN ASIA) Toulouse Toulouse 4 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne