Paris Institut des Cultures d'Islam île de France, Paris « Walkabout », film de Nicolas Roeg Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Walkabout », film de Nicolas Roeg Institut des Cultures d’Islam, 8 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 8 février 2022

de 19h à 20h35

gratuit

Après le suicide de leur père, une adolescente et son frère cadet se retrouvent abandonnés au cœur du bush australien. Tandis que ce milieu hostile leur offre peu d’espoir de survie, leur route croise celle d’un jeune aborigène en pleine errance initiatique rituelle, dite walkabout. Film de Nicolas Roeg, Australie, 1971, 1h35, VOSTFR Après le suicide de leur père, une adolescente et son frère cadet se retrouvent abandonnés au cœur du bush australien. Tandis que ce milieu hostile leur offre peu d’espoir de survie, leur route croise celle d’un jeune aborigène en pleine errance initiatique rituelle, dite walkabout. Avec lui, ils vont découvrir comment s’adapter au désert et apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Nicolas Roeg est un réalisateur et un directeur de la photographie britannique. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Fdqwbs8uKwQ&feature=emb_title Spectacles -> Projection Institut des Cultures d’Islam 19 rue Léon Paris 75018

4 : Château Rouge

Contact :Institut des Cultures d’Islam publics@ici.paris https://www.institut-cultures-islam.org/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://twitter.com/culturesdislam publics@ici.paris Spectacles -> Projection Cinéma;Plein air

Date complète :

2022-02-08T19:00:00+01:00_2022-02-08T20:35:00+01:00

© DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut des Cultures d'Islam Adresse 19 rue Léon Ville Paris lieuville Institut des Cultures d'Islam Paris