Walid Ben Selim – Here and Now à la Synagogue Copernic Synagogue Copernic Paris, mardi 7 mai 2024.

Le mardi 07 mai 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

De 22 à 25 euros.

Dans un choc des cultures fondateur, Walid Ben Selim se fait le porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie.

Walid Ben Selim / voix & Marie Marguerite Cano / harpe

À travers cet Orient mythique, mystique et millénaire, celui-ci cherche à percer la vibration première dans un souffle épique et méditatif. Accompagné par la virtuose harpiste classique, Marie Marguerite Cano, il fonde un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue parlée arabe et la langue inaccessible et symbolique de la harpe. Un fief poétique semé d’amour et de joie triomphal.

Synagogue Copernic 24 Rue Copernic 75116

Contact : https://www.sacresoundfestival.com/ https://www.facebook.com/sacresoundfestival https://www.facebook.com/sacresoundfestival https://www.billetweb.fr/sacre-sound-festival

AK Berlin Walid Ben Selim – Here and Now