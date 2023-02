WALIBI BELGIUM – BASSE SAISON WALIBI BELGIUM WAVRE Catégories d’Évènement: 1300

WALIBI BELGIUM – BASSE SAISON WALIBI BELGIUM, 1 avril 2023, WAVRE. WALIBI BELGIUM – BASSE SAISON WALIBI BELGIUM. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 00:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros. Avec 33 attractions et spectacle, Walibi Rhône-Alpes est un parc d'attractions qui propose un divertissement rempli d'expériences immersives à chaque visite, et qui ravira toute la famille. Le parc poursuit sa mue entamée en 2016 et propose désormais 3 univers thématiques pour vous faire voyager ses visiteurs : « Explorer Adventure », « Festival City » et « Exotic island » Des rendez-vous emblématiques rythment également chaque saison, alors à vos agendas ! CarnaWAAAl au printemps*, les Nocturnes estiWAAAles en août (tous les samedis), WAAAllowen en automne* et Merry ChristWAAAs en décembre pour une saison haletante ! (Selon calendrier d'ouverture) INFORMATIONS PRATIQUES • Tarif Enfant de 1m à 1m40• Gratuit pour les moins de 1 mètre Votre billet est ici WALIBI BELGIUM WAVRE 100 Boulevard de l'Europe 1300



