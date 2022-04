WALDI TRAIL Neufgrange, 24 avril 2022, Neufgrange.

WALDI TRAIL Neufgrange

2022-04-24 – 2022-04-24

Neufgrange Moselle Neufgrange

Cette course organisée par l’ASSA – Club d’Athlétisme de Sarreguemines, donnera l’occasion aux passionnés de nature de suivre un parcours à travers les bois entre Sarreguemines et Zetting, en passant par Neufgrange (point de départ et d’arrivée).

Au programme :

2 courses nature (11 et 24 km), 2 marches (5 et 11 km), ainsi qu’une course pour les enfants.

2 ravitaillements permettront à chaque participant de reprendre des forces avant une arrivée en fanfare et une belle fête au Stade de Neufgrange.

Restauration et buvette sur place.

athle.assa@gmail.com +33 3 87 98 15 68 http://assa.athle.com/

ASSA – Sarreguemines

Neufgrange

