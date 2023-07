FÊTE DE L’ÉTÉ Waldhouse, 7 juillet 2023, Waldhouse.

Waldhouse,Moselle

Grande fête de l’été organisée par le FC Waldhouse/ Walschbronn

Au programme :

Tout au long du weekend, fête foraine, buvette et petite restauration

Vendredi 7 juillet 2023 : Soirée mallorca à partir de 21h00

Samedi 8 juillet 2023 : Tir à la corde, matchs de foot et grand bal en soirée animé par « ma bonne étoile », pizzas/flamms à partir de 18h00.

Dimanche 9 juillet 2023 : Challenge de foot et bal animé par « Fa si la danser » pizzas/flamms à partir de 18h00.. Tout public

Vendredi 2023-07-07 fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

Waldhouse 57720 Moselle Grand Est



Big summer party organized by FC Waldhouse/ Walschbronn

On the program:

All weekend long, funfair, refreshments and snacks

Friday, July 7, 2023: Mallorca evening from 9:00 p.m

Saturday, July 8, 2023: Tug-of-war, soccer matches and a big ball in the evening with « ma bonne étoile », pizzas/flamms from 6:00 p.m.

Sunday, July 9, 2023: Football challenge and ball hosted by « Fa si la danser » pizzas/flamms from 6:00 p.m.

Gran fiesta de verano organizada por el FC Waldhouse/ Walschbronn

El programa incluye

Durante todo el fin de semana, parque de atracciones, refrescos y aperitivos

Viernes 7 de julio de 2023: Noche mallorquina a partir de las 21.00 horas

Sábado 8 de julio de 2023: Tira y afloja, partidos de fútbol y gran baile por la noche con « ma bonne étoile », pizzas/flamenquines a partir de las 18.00 h.

Domingo 9 de julio de 2023: Desafío de fútbol y baile a cargo de « Fa si la danser », pizzas/flamantes a partir de las 18.00 h.

Großes Sommerfest, organisiert vom FC Waldhouse/ Walschbronn

Auf dem Programm stehen:

Das ganze Wochenende über Jahrmarkt, Imbissbude und kleine Speisen

Freitag, 7. Juli 2023: Mallorca-Abend ab 21.00 Uhr

Samstag, 8. Juli 2023: Tauziehen, Fußballspiele und großer Ball am Abend unter der Leitung von « ma bonne étoile », Pizza/Flammen ab 18.00 Uhr.

Sonntag, 9. Juli 2023: Fußball-Challenge und Ball unter der Leitung von « Fa si la danser » Pizzas/Flammen ab 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT DU PAYS DE BITCHE