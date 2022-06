Waldfest

Waldfest, 28 août 2022, . Waldfest

2022-08-28 12:00:00 – 2022-08-28 La MJC de Mackenheim organise son traditionnel Waldfescht en bordure du Mühlbach au cœur de la forêt du Rhin à 2 km du village. Découverte de la forêt, jeux géants en bois, bal champêtre dès 14h avec l'orchestre Jean Chrispal, repas de midi sur réservation, tartes flambées dès 16h. Repas champêtre, activités diverses, bal champêtre +33 6 23 35 26 22

