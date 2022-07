WALDEN musique en forêt Tourouvre au Perche, 26 juillet 2022, Tourouvre au Perche.

WALDEN musique en forêt

2022-07-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-26

Tourouvre au Perche

Ce projet musical est né de la rencontre entre Liken et le chanteur Albert Marcoeur, associant voix et création musicale. Il est inspiré du texte de D. Thoreau, Walden ou la vie des bois, dans lequel celui ci partage son expérience de 2 ans en pleine forêt au bord du lac Walden.Le projet se construit autour du public afin de lui proposer une expérience sonore et visuelle immersive, à l’instar de l’expérience existentielle vécue par Thoreau dans sa cabane.

Gratuit

RDV 1heure avant la nuit (vers 20h30), à l’aire de camping cars de la Sablonnière

+33 2 33 73 83 25

