WALDEN CIE « TOUCHÉ.E » FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE Pissotte, samedi 25 mai 2024.

WALDEN CIE « TOUCHÉ.E » FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE Pissotte Vendée

Venez tenter l’aventure de la découverte d’un spectacle juste éclos, avec à l’issue un échange passionnant avec les artistes, autour d’une dégustation de bons produits locaux !

Théâtre et musique électronique

C’est un journal qui s’étire. Celui d’une année particulière où elle traverse un cancer du sein. Ce sont des moments durs, beaux, forts et vrais. Ce sont des amitiés et des gouffres, et toujours de la beauté́. C’est le partage intime d’une femme de 40 ans qui parle de son chemin, avec pudeur et poésie, et qui transmet, à travers ses mots, sa force de vie.

À partir de 15 ans

Walden Cie Lucie Malbosc et Céline Girardeau

————————-

Parking gratuits à proximité dans le village.

————————

Réservation et renseignements 09 54 50 75 74 // juste.eclos@mailo.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières

Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire juste.eclos@mailo.com

L’événement WALDEN CIE « TOUCHÉ.E » FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte a été mis à jour le 2024-03-12 par Vendée Expansion