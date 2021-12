Wald Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Wald Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-01-13 19:30:00 – 2022-01-13 20:20:00 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque membre est diplômé de l’Université des Arts de Stockholm (DOCH). Après avoir passé trois ans à l’université et toute une carrière entre leurs mains, ils s’associent pour créer Wald ; un monde habité par l’inversion et l’expression à l’envers.

L’équilibriste, au cirque, est souvent seul et à l’envers, la tête en bas. Dans des positions incroyables qui défient la logique, le temps d’un numéro parmi d’autres. Comment c’est possible, de se tenir comme ça, sur un bras, tellement tordu ? Ça ne se peut pas. Ici, ils sont six et ensemble, une communauté en équilibre, et c’est possible. Ils font une odyssée comme à l’envers, de prouesses et de tendresse, vertigineuse, avec la pratique de leur discipline, dans une forêt de jambes, pour ainsi dire.



De et avec Mikael Kristiansen, Sunniva Byvard, Isak Arvidsson, Matt Pasquet, Imogen Huzel, Lisa Angberg

Dans le cadre de l’Entre-deux Biennale internationale des Arts du Cirque 2021.

Right Way Down est un collectif de six équilibristes dont le travail altère la définition commune du cirque. Expérimentant l’absurdité de la réalité renversée, vous êtes invité à voir le monde à l’envers. Au théâtre du Bois de l’Aune

