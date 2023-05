Musée Mémorial Walbourg : Traversez le temps de 1870 à 1945 Rue de l’Église, 1 juin 2023, Walbourg.

Animée et guidée par Cédric, passionné de ce musée sensoriel, cette visite vous plonge dans le passé grâce à sa collection de plus de 4 200 objets à laquelle il donne vie à chaque présentation..

2023-06-01 à ; fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Rue de l’Église

Walbourg 67360 Bas-Rhin Grand Est



Animated and guided by Cédric, passionate about this sensory museum, this visit plunges you into the past thanks to its collection of more than 4,200 objects to which he gives life to each presentation.

Conducida y guiada por Cédric, apasionado de este museo sensorial, esta visita le sumerge en el pasado gracias a su colección de más de 4.200 objetos, a los que da vida en cada presentación.

Animiert und geführt von Cédric, einem leidenschaftlichen Anhänger dieses sensorischen Museums, tauchen Sie bei diesem Besuch dank seiner Sammlung von mehr als 4 200 Objekten, die er bei jeder Präsentation zum Leben erweckt, in die Vergangenheit ein.

