Waking World – Youn Sun Nah Quartet THEATRE DE CHARTRES, 16 mai 2023, CHARTRES.

Waking World – Youn Sun Nah Quartet THEATRE DE CHARTRES. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 20:30 (2023-05-16 au ). Tarif : 27.2 à 29.2 euros.

Depuis l’enfance, Youn Sun Nah baigne dans la musique. Sa carrière de chanteuse commence en Corée à 23 ans. Après une formation classique, elle s’intéresse au jazz et s’installe à Paris en 1995. Elle y étudie au CIM, puis à l’Institut National de Musique de Beauvais et au Conservatoire Boulanger. De clubs parisiens en festivals de jazz, elle commence une carrière française, jusqu’à se placer dans les meilleures ventes de disques jazz. Elle se distingue par sa voix singulière qu’elle utilise comme un instrument de musique et par le caractère exotique de ses choix et les langues qu’elle utilise, coréen, hébreu, portugais et espagnol. Elle est demandée partout, mais c’est en France qu’elle donne le plus de concerts, notamment dans les festivals Jazz in Marciac, D’Jazz Nevers, ou au Théâtre du Châtelet. 20 ans après la sortie de Light For The People qui l’a révélée au public français, Youn Sun Nah publie son nouvel opus en janvier dernier. Onze chansons dont elle a écrit l’ensemble des paroles et musiques, empruntant au jazz, à la pop, au folk et aux musiques du monde. Elle les revisite sur scène dans une formation inédite, alliant sonorités acoustiques ou électriques et laissant présager d’étonnants changements d’atmosphères dont elle a le secret.Ouverture des portes à 20h

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

Ouverture des portes à 20h

