Wakefields – Conservatoires à rayonnement régional de Poitiers et Bordeaux Salle de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Wakefields – Conservatoires à rayonnement régional de Poitiers et Bordeaux Salle de l’Angelarde, 31 mars 2022, Châtellerault. Wakefields – Conservatoires à rayonnement régional de Poitiers et Bordeaux

Salle de l’Angelarde, le jeudi 31 mars à 20:30

Nathaniel Hawthorne publie Wakefield en 1835. Cette nouvelle étrange relate l’histoire d’un homme banal qui abandonne son foyer sans explication ni motif. Prétextant un travail à la campagne, l’homme disparaît pendant 20 ans, tout en s’installant dans le voisinage de son épouse et de ses amis qu’il ne cessera jamais d’épier. Mélancolique, solitaire, Wakefield est une véritable énigme. Fabrice Melquiot s’inspire de ce texte pour composer une pièce chorale, où il orchestre cinq situations d’abandon dans cinq villes européennes différentes. Un narrateur guide le cheminement des spectateurs pour déjouer les apparences, les non-dits, déchiffrer les intentions, les enjeux et élucider ce mystère. Chacune de ces désertions soulève des hypothèses, sans imposer aucune interprétation. Ces fuites ne représentent-elles que des refus de se conformer à la société ? Wakefields révèle nos sociétés contemporaines, nos solitudes engourdies, nos ambitions sans boussole. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 18 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Intriguant(s) personnage(s) Salle de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle de l'Angelarde Adresse 44 rue de l'Angelarde 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Salle de l'Angelarde Châtellerault Departement Vienne

Salle de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Wakefields – Conservatoires à rayonnement régional de Poitiers et Bordeaux Salle de l’Angelarde 2022-03-31 was last modified: by Wakefields – Conservatoires à rayonnement régional de Poitiers et Bordeaux Salle de l’Angelarde Salle de l'Angelarde 31 mars 2022 Châtellerault Salle de l'Angelarde Châtellerault

Châtellerault Vienne