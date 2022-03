WAKE UP! – Les Ballets de Monte-Carlo En ligne pour tous les pays du Monde, 1 mars 2022, Les Conches.

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars

Cette ivresse de la danse… les compagnies du monde entier en ont été privées à cause d’une pandémie qui nie le principe même de leur existence. Masques de protection, gestes barrière, mesures sanitaires, jauges réduites, spectacles annulés… Danser n’aura jamais été aussi difficile. Wake up!, court-métrage réalisé par Jean-Christophe Maillot et ses danseurs vient briser ce carcan. Le film partagé plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux a su offrir au monde confiné le bol d’air qu’il attendait. Sur la musique d’Antonio Castrignanò, les artistes se libèrent et nous invitent à renouer avec la fulgurance de la danse. [Regardez WAKE UP! ici](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/les-ballets-de-monte-carlo-monaco-coremeu/) _**LA COMPAGNIE DES BALLETS DE MONTE-CARLO**_ ([[balletsdemontecarlo.com](balletsdemontecarlo.com)](balletsdemontecarlo.com)) En 1985, Les Ballets de Monte-Carlo voient le jour grâce à la volonté de S.A.R. la Princesse de Hanovre qui souhaite s’inscrire dans la tradition de la danse à Monaco. L’arrivée de Jean-Christophe Maillot en 1993 fait prendre un essor international à la compagnie grâce à ses ballets présentés dans le monde entier et à sa politique d’invitation de chorégraphes. Depuis 2009, Les Ballets de Monte-Carlo regroupent au sein d’une même structure : la Compagnie, un Festival International (Le Monaco Dance Forum), et une École de danse de haut niveau (L’Académie Princesse Grace). Pour ceux qui veulent se rendre compte de la vigueur et du talent de cette prestigieuse compagnie de 50 danseurs, Les Ballets de Monte-Carlo seront en tournée au Segerstrom Center for the Arts du Costa Mesa, California, les 15, 16 et 17 avril 2022. Ils y présenteront COPPÉL-i.A. de Jean-Christophe Maillot. La pièce nous raconte l’histoire d’un jeune homme tombé amoureux d’une intelligence artificielle. L’être de chair découvre un désir qui lui était inconnu et qui remet en question ce qu’il pensait savoir de l’amour. Pour en savoir plus sur le Festival de la Francophonie de Washington D.C. : [[https://www.francophonie-dc.org/](https://www.francophonie-dc.org/)](https://www.francophonie-dc.org/) – [[https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)

A l’occasion du Festival de la Francophonie à Washington, l’Ambassade de Monaco aux Etats-Unis est fière de présenter Wake Up !, un court-métrage de Jean-Christophe Maillot.

