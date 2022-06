« WAKE UP », COMPAGNIE ERRANCE (CIRQUE, ACROBATIE) Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

« WAKE UP », COMPAGNIE ERRANCE (CIRQUE, ACROBATIE) Épinal, 4 août 2022, Épinal. « WAKE UP », COMPAGNIE ERRANCE (CIRQUE, ACROBATIE) Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde Épinal

2022-08-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-04 19:35:00 19:35:00 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde

Épinal 88000 C’est une rencontre de deux hommes aux personnalités distinctes, où le mouvement est la source de communication. Deux temporalités chronologiques partagent le même instant. L’un, fixé dans un chemin linéaire, est figé dans son espace-temps. Une étrangeté poussiéreuse qui nous fait voyager dans le passé. L’autre intrigué, tente par tous les moyens de déchiffrer cette étrangeté, jusqu’à ce qu’en dernier recours l’acrobatie et le mouvement prennent le dessus dans une logique relationnelle et affective. tout public Distribution : Auteurs, interprètes : Corentin Diana et Leonardo Ferreira

Diffusion : Emile Sabord Production

Soutien : La Cascade, Pôle National Cirque – Ardèche-Auvergne Rhône Alpe +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ © Cie Errance, cliché Inbal Ben Haim.

