Le Molotov, le samedi 27 novembre à 20:30

Notre nouvel EP est sorti le 2 mars 2020 lors de notre dernière tournée… On devait fêter ça l’an dernier mais un virus nous a empêché de faire la fête !!! Bref, ce n’est que partie remise 600 jours plus tard pour “Still Burning”, notre nouvel EP dispo ici : [https://wakethedead.fanlink.to/sb](https://wakethedead.fanlink.to/sb) Au programme, 4 groupes de hardcore marseillais : Wake The Dead [https://www.facebook.com/wakethedead13](https://www.facebook.com/wakethedead13) CheatxDeath [https://www.facebook.com/CheatxDeath-296642451191474](https://www.facebook.com/CheatxDeath-296642451191474) Tight End [https://www.facebook.com/tightendmarseillehardcore](https://www.facebook.com/tightendmarseillehardcore) Insominds [https://www.facebook.com/Insominds/](https://www.facebook.com/Insominds/) Rendez-vous @Le Molotov Samedi 27 novembre PAF : 6€ 20h30

6€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T01:00:00

