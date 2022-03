Wake me art Galerie Lithium Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Wake me art Galerie Lithium, 21 mars 2022 au 27 mars 2022, Paris.

dimanche

de 11h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

lundi

de 18h00 à 21h00

gratuit

Exposition collective autour de la collection ART’MURS de coussins d’artistes Ami Imaginaire, Carole b., Jo Di Bona, Ned, Parvati, PolarBear, Raf Urban, Reano feros, Yoldie Depuis sa création, l’association Art’Murs organise des projets variés afin de mettre en valeur l’art urbain et les artistes issus de ce mouvement, dans toute leur diversité. Réalisation d’œuvres dans l’espace public, expositions collectives ou solos, promenades guidées, ateliers, conférences… A chaque initiative, c’est toute la richesse des techniques et des univers du street art qui est mise à l’honneur. Il y a un an, Art’Murs qui avait envie de douceur, et avec la volonté qui l’anime de rendre l’art accessible au plus grand nombre, a démarré une collaboration avec ArtistesCorner® pour développer sa collection de coussins d’artistes en série limitée, en impression de très haute qualité. Fabriqués en France, les coussins d’artistes de la collection Art’Murs se déclinent en 2 formats (40×40 et 60×60) et sont livrés avec leur certificat d’authenticité. Outre la touche arty et élégante qu’ils apporteront à votre canapé ou vos fauteuils, leur effet velours vous accompagnera pour des moments de cocooning encore plus doux ! Comme rien n’a été laissé au hasard, leur glissière invisible permet de les déhousser facilement pour pouvoir les passer en machine. Cerise sur le gâteau : Ils sont conçus pour pouvoir également être accrochés au mur, grâce à un œillet placé au dos. Surprenez en jouant l’originalité ! Pour marquer la sortie de nouveaux modèles, Art’Murs organise une exposition de ses coussins, ainsi que d’œuvres originales des artistes de la collection. Rehaut de coussins, live-painting,… Tous les ingrédients seront réunis pour vous faire passer une semaine entre cocooning et découvertes ! Artistes de la collection : Ami Imaginaire, Carole b., Jo Di Bona, Ned, Parvati, Polar Bear, Raf Urban, Reano Feros, Yoldie Galerie Lithium 6 rue Saint-Blaise Paris 75020 Contact : assoartmurs@gmail.com https://www.facebook.com/asso.art.murs/ Date complète :

