Wakatt THEATRE JEAN VILAR, 6 avril 2023, VITRY SUR SEINE.

Wakatt THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Devant un demi-disque solaire aux couleurs orangées, sur un sol recouvert d’une neige cendrée, auprès d’un rocher d’or qui s’élève comme une montagne sacrée, dix danseurs et danseuses déploient une danse où se mêlent esthétique contemporaine et influences traditionnelles. Wakatt est un spectacle du chorégraphe belge d’origine burkinabè, Serge Aimé Coulibaly, qui a d’abord dansé pour Alain Platel ou Sidi Larbi Cherkaoui. Il questionne le temps présent et la «peur de l’autre», se penche sur la nature de l’homme et son «instinct naturel». Sommes-nous violents par défaut ? Rejetons-nous spontanément ceux que nous ne connaissons pas ? Ou s’agit-il de manipulations de masse qu’il est possible de déjouer ?Concept et mise en scène Serge Aimé Coulibaly / Composition et direction musicale Magic Malik / Création et interprétation / Marion Alzieu, Bibata Maiga, Jean-Robert Koudogbo Kiki, Antonia Naouele, Adonis Nebie, Jolie Ngemi, Sayouba Sigué, Snake, Ahmed Soura, Marco Labellarte / Musiciens Magic Malik Orchestra : Magic Malik (Flûte), Maxime Zampieri (drum), Jean-Luc Lehr (basse)Durée : 1h15

Votre billet est ici

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

Devant un demi-disque solaire aux couleurs orangées, sur un sol recouvert d’une neige cendrée, auprès d’un rocher d’or qui s’élève comme une montagne sacrée, dix danseurs et danseuses déploient une danse où se mêlent esthétique contemporaine et influences traditionnelles. Wakatt est un spectacle du chorégraphe belge d’origine burkinabè, Serge Aimé Coulibaly, qui a d’abord dansé pour Alain Platel ou Sidi Larbi Cherkaoui. Il questionne le temps présent et la «peur de l’autre», se penche sur la nature de l’homme et son «instinct naturel». Sommes-nous violents par défaut ? Rejetons-nous spontanément ceux que nous ne connaissons pas ? Ou s’agit-il de manipulations de masse qu’il est possible de déjouer ?

Concept et mise en scène Serge Aimé Coulibaly / Composition et direction musicale Magic Malik / Création et interprétation / Marion Alzieu, Bibata Maiga, Jean-Robert Koudogbo Kiki, Antonia Naouele, Adonis Nebie, Jolie Ngemi, Sayouba Sigué, Snake, Ahmed Soura, Marco Labellarte / Musiciens Magic Malik Orchestra : Magic Malik (Flûte), Maxime Zampieri (drum), Jean-Luc Lehr (basse)

Durée : 1h15

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici