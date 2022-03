WAKANDA SOUND SYSTEM La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 24 mars 2022, Sevrier.

WAKANDA SOUND SYSTEM

du jeudi 24 mars au jeudi 14 avril à La Seiche Sevrier (Haute-Savoie)

WAKANDA SOUND SYSTEM ——————– ### Les jeudis dés 19h à La Seiche (Sevrier) Homemade soundsystem – Roots music to steppa – Reggae, dancehall, reggaeton, african music. > 24.03 : roots, reggae, dub > 31.03 : reggaeton/dancehall > 07.04 : musique du monde : africaine/espagnole/latine et caraïbéenne > 14.04 : dub to steppa **Bar et restauration – entrée et parking gratuits** La Seiche : [lemarchedelaseiche.fr](https://lemarchedelaseiche.fr/agenda-lac-annecy/)

Entrée et parking gratuits

? WAKANDA SOUND SYSTEM ? Les jeudis dés 19h Homemade soundsystem – Roots music to steppa – Reggae, dancehall, reggaeton, african music.

La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T23:00:00;2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T23:00:00;2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T23:00:00;2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T23:00:00