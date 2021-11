Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Wakanda Party – DJ WAKA x ZE GAÎTTO Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.baham-production.com](http://www.baham-production.com)s, habillé·e comme tu veux comme le·a super héros·ïne que tu es ! DJ Waka x Ze Gaîtto invite DJ Akeyo et DJ Wizzy M pour une soirée mémorable. www.baham-production.com INFOS PRATIQUES: Le Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Prix : 5€ + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

