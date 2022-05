Wakan Tanka – Fête de la musique du Gros Ventre Plélo, 18 juin 2022, Plélo.

Wakan Tanka – Fête de la musique du Gros Ventre Le Gros Ventre 7 Place Saint-Pierre Plélo

2022-06-18 – 2022-06-18 Le Gros Ventre 7 Place Saint-Pierre

Plélo 22170 Plélo

Fête de la musique au Gros Ventre avec quelques jours d’avance et avec les Wakan Tanka en têtes d’affiche et The Kov – le trio rock de Goudelin – pour ouvrir les hostilités !

Suivez la rivière… Wakan Tanka c’est plus d’une cinquantaine de dates dont la Main Stage 2 du Download Festival et la première partie du groupe Shaka Ponk ! Ce sont des lives au riffs tranchants et aux mélodies pop taillées aussi bien pour les grandes scènes que les bars qui respirent l’énergie rock. S’inspirant de l’imagerie amérindienne, la formation voyage dans l’univers du stoner, du rock électronique et des claviers donnant ainsi vie à une musique organique et mescalinienne.

lgv22170@gmail.com +33 2 96 01 44 64 http://www.official.shop/wakan-tanka

dernière mise à jour : 2022-05-27 par Office de tourisme Falaises d’Armor