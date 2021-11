WAKAN TANKA + CAPTAIN OBVIOUS La Dame de Canton, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

WAKAN TANKA, c’est plus d’une centaine de dates dont la MainStage 2 du Download Festival et la première partie du groupe ShakaPonk.

Ce sont des lives aux riffs tranchants et aux mélodies pop taillées aussi bien pour les grandes scènes que les bars qui respirent l’énergie rock. S’inspirant de l’imagerie Amérindienne, la formation voyage dans l’univers du stoner, du rock électronique et des claviers donnant ainsi vie à une musique organique et mescalinienne..

Après deux premiers EP, Animals In Progress (2016) et River (2019) écrit en trio, le groupe vient d’accueillir un quatrième membre pour arpenter les plateaux et écumer les salles.

CAPTAIN OBVIOUS, du Power Rock porté par un duo guitare ou basse / chant, et batterie, a présenté en 2019 son premier EP «Let It Burn». Cette production est distribuée par Wagram et a été enregistrée à Nashville (Etats-Unis) dans les studios Sputnik Sound (The Inspector Cluzo, The Raconteurs, Black Rebel Motorcycle Club), et masterisé par Brian Lucey (Royal Blood, The Black Keys, Arctic Monkeys), pour un rendu des plus professionnels, et qu’ils ont pu mettre en pratique dans différentes salles parisiennes, du Supersonic à la Boule Noire..

Le duo de frères de Captain Obvious est certes jeune, 20 et 22 ans, mais joue ensemble dans des groupes depuis près de 10 ans, une vie dédiée à la musique. Leurs influences vont dans tous les sens, de Rage Against the Machine à Royal Blood, en passant par les Beastie Boys, Slaves et les White Stripes !

Pour leur premier EP, Angus et Joseph ont travaillé tout 2018 pour l’écrire et le produire, avec en avant des thèmes chers à la jeunesse : la rébellion, l’hypocrisie, la liberté, la solitude, la folie… Le tout mis en musique dans une intense énergie incontrôlable. Attention, à deux, ils font du bruit comme quatre !

Ils reviennent encore plus fort avec un second EP “Let’s Do Porn”, enregistré cette fois-ci avec Arnaud Bascuñana au Studio 180 et encore et toujours masterisé par Brian Lucey ! En bref, du lourd ! La sortie est prévue le 7 mai chez Tadam Records, à découvrir d’urgence !

