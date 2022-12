Wajdi Riahi Trio Pan Piper Paris, 13 mars 2023, Paris.

Le lundi 13 mars 2023

de 20h30 à 22h30

. payant A partir de : : 13 EUR

Le trio Wajdi Riahi vous présente leur nouvel album « Mhamdeya » le lundi 13 mars à 20h30 au Pan Piper !

Le trio s’est formé à Bruxelles, en 2020, mais les trois musiciens ne raconteraient pas tous la même histoire. Ce serait comme demander à un enfant depuis combien de temps il connaît ses parents. Wajdi et Basile se sont rencontrés pour la première fois en Tunisie. Ils ont enregistré deux albums ensemble avec le Baz Trio : « Live at Jamboree » (Jamboree live) et « L’homme Bleu » (Fresh Sound New Talent). Le batteur Pierre Hurty fait son entrée dans la vie de Wajdi, et tous deux commencent à jouer ensemble sur divers projets, dont « Moments » (le dernier album de Basile Rahola) et un projet en duo, « R I A H R T Y ». Depuis, ils sont inséparables. Les liens forts qui unissent ces trois jeunes musiciens se traduisent par une dynamique solide et cohérente dans leur jeu. Suite à une proposition de Fresh Sounds Records, Wajdi a décidé d’écrire un nouveau répertoire pour le trio. La nouvelle musique est rythmiquement, mélodiquement et harmoniquement variée, et chaque morceau raconte une histoire vraie de la vie de Wajdi, et cette honnêteté transparaît dans le jeu du trio.

Mhamdeya est le nom de la ville tunisienne où Wajdi a grandi. Il l’a quittée à l’âge de 20 ans pour s’installer à Bruxelles. Mais la ville est pour lui plus qu’une simple ville natale : c’est un étrange mélange de plaisir et de tristesse, une sensation que Wajdi essaie de faire passer dans sa composition intitulée « Mhamdeya » (piste 9). Il s’agit peut-être de la nostalgie du son de la radio que sa mère faisait jouer tous les matins, de l’odeur du café qu’elle préparait, ou encore du son du premier piano dont Wajdi a commencé à jouer dans cette petite pièce du conservatoire à l’âge de six ans. Mais c’est plus que de la nostalgie. « Quand je joue avec Basile et Pierre, je ne veux pas seulement partager de la musique. Je veux qu’ils entrent dans ma vie et qu’ils voient à quoi elle ressemble. C’est pourquoi je les ai invités chez moi, dans ma Mhamdeya ». Il est donc clair que Mhamdeya n’est pas simplement un lieu. C’est une source de nourriture pour la musique de Wajdi, et c’est devenu encore plus que cela avec Pierre et Basile, parce qu’ils ont, eux aussi, leurs propres « Mhamdeyas ».

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Wajdi Riahi Trio