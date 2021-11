WAILING TREES + ALIBUTTON Nilvange, 5 novembre 2021, Nilvange.

WAILING TREES + ALIBUTTON Le gueulard plus 3 rue victor hugo Nilvange

2021-11-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-05 Le gueulard plus 3 rue victor hugo

Nilvange 57240 Nilvange

14 EUR

eggae / Wailing Trees, c’est un reggae racé et élégant distillé par un véritable orchestre de rythmes et d’influences, un son cuivré parcouru de textes entre hymnes fédérateurs et introspection. Avec leur dernier album Insert sun, sorti en mars, les sept musiciens gardent une énergie singulière. Ils promettent « de la folie artistique et un show encore plus vivant » : jolie recette, à savourer au Gueulard Plus.

Si vous aimez : Tiken Jah Fakoly, Dub Inc, Groundation

Avec Riwan Hadjara (chant lead), Eliott Weingand (guitare, choeurs), Lucas Remon (trompette, choeurs), Anthony Bonnière (trombone, chœur), David Guillaume (claviers), Romain Frechin (batterie), Elora Marches (basse)

+

Première partie / Alibutton est un enfant de la bass culture, de ses sound-systems aux couleurs mondiales teintés par l’état d’esprit reggae. Avec aux platines Kostia, ex-DJ et voix de Mei Thei Sho, et les musiciens de Wailing Trees et Broussaï, le combo lyonnais nous emmène rêver en plein cœur des Caraïbes.

Si vous aimez : Biga ranx, Alborosie, Damian Marley

Avec Alibutton chant, Kostia DJ et instrumentiste polymorphe, Romain batteur, Reynald basse, David claviers

ressource@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://www.legueulardplus.fr/

le gueulard plus

Le gueulard plus 3 rue victor hugo Nilvange

dernière mise à jour : 2021-10-30 par