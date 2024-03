Waï waï – la Forêt Millénaire – Exposition Kakimoji Centre Culturel Athanor Guérande, mardi 9 avril 2024.

Waï waï – la Forêt Millénaire – Exposition Kakimoji Exposition Kakimoji dans le cadre de Waï waï – la Forêt Millénaire de Jirô Taniguchi, formidable fable écologique, tout autant que récit des prodiges de l’enfance. Cette exposition est soutenu… 9 – 19 avril Centre Culturel Athanor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Exposition Kakimoji dans le cadre de Waï waï – la Forêt Millénaire de Jirô Taniguchi, formidable fable écologique, tout autant que récit des prodiges de l’enfance.

Cette exposition est soutenue dans le cadre de Traverses musique, dispositif départemental d’aide à la création et à la diffusion musicale.

En partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

