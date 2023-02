WAHID … Il Se Releve LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 10 février 2023, PARIS.

LE REPUBLIQUE (2-1074865) présente : ce spectacle. Wahid est un adorable être humain et un méchant vanneur. 100% authentique 200% comique 300% d’IMC selon son médecin. Il arrive sur scène avec un nouveau spectacle bouillant co écrit avec son compère de La Grande Évasion et mis en scène par Papy, la légende du spectacle d’impro. D’un tournage de film à Ouarzazate sous les 55 degrés, à son casting raté de danse avec les stars pour cause d’ascenseur en panne, en passant par ses 11 frères et sœurs dont 1 fiché par Interpol, vous allez comprendre pourquoi l’humour a toujours été SON arme de destruction massive. Wahid vanne comme il mange, c’est à dire en très très grande quantité ! Alors asseyez vous et dégustez ! ATTENTION: il est recommandé de ne pas interrompre Wahid pendant son spectacle, et d’éviter le premier rang, sinon vous allez prendre cher ! Wahid Wahid EUR22.0 22.0 euros

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin 75003

