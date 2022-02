WABJIE / GVA / JAZZ Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

WABJIE, vernissage de l’album « Lull » Avec Soraya Berent, Michel Wintsch et Sam Jakubec Le trio genevois Wabjie présente son premier album « Lull » sur le label Urgence Disk Records. « La musique de Wabjie pousse peut-être où l’on ne l’attend pas, mais heureux celui ou celle qui s’y attardera et participera à la révélation que ce groupe symbolise. » Plus d’infos sur : [https://wabjie.com/](https://wabjie.com/)

Prix libre pour les artistes

