AMR / Sud des Alpes, le jeudi 23 septembre à 20:00

Wabjie est le nom donné à ces herbes ou mousses qui poussent malgré tout entre les pavés, dans les fissures des murs et autres interstices non voulus. Parfois, par jours ouvrables, elles s’ouvrent en des fleurs non voyantes, qui donnent à qui sait s’arrêter, une fragrance d’îlot. Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=CE_ujLIAUT4](https://www.youtube.com/watch?v=CE_ujLIAUT4) Samuel Jakubec, batterie Soraya Berent, chant, synthétiseur, composition Michel Wintsch, piano, synthétiseur, composition

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



