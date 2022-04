wabi sabi x low viatique Lab Room, 9 avril 2022, Bordeaux.

Après une édition de décembre en folie, nous vous invitons à partager une nouvelle nuit wabi sabi x low viatiques ; un projet centré sur l’envie de proposer une excursion atypique au sein d’une scène musicale locale toujours plus florissante. Raphael Fragil, une fois de plus, se joint à nous pour vous embarquer dans un voyage mystique et spirituel. Une soirée festive dans une ambiance feutrée, mêlant balade hypnotique et délicatesse d’écoute sur système hi-fi haut de gamme. On se retrouve le samedi 9 avril dès 20h sur des sonorités cosmic-jazz, ambient, abstract, folk, tribal & psychedelic.. Nous investirons une nouvelle fois le Lab Room qui se situe au 4 bis rue Buhan, 33000 Bordeaux. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ wabi sabi est un concept esthétique et spirituel japonais, évoquant une idée simple de la modestie, de la beauté des choses imparfaites, de la mélancolie ou encore une certaine sensation organique. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Côté technique, vous aurez l’occasion de profiter de cet instant musical sur notre système audiophile, conçu dans les années 80’s par l’ingénieur japonais Eijiro Koïzumi. Les caissons en bois “Petite Onken” sont équipés d’un haut-parleur “Altec 414 8b”, d’un pavillon “Le Dauphin” et d’une compression “TAD 2001”. La paire d’enceintes est alimentée par un amplificateur de puissance “3D Lab Nano Signature” fait main, très puissant et neutre. Ainsi que d’un câblage de chez “Van Den Hul”. Le tout pour une restitution du son optimale !! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Samedi 09/04 < 20h - 05h > wabi sabi sound-system ° Raphaël Fragil, San rom, Don oscar & Sir gui Entrée : 10€ < SUR PRÉ-VENTE UNIQUEMENT > [https://lesviatiques.com/boutique/wabisabi/](https://lesviatiques.com/boutique/wabisabi/) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Lab Room 4 bis rue Buhan 33000 Bordeaux

Audiophile party organised by Cafe Mancuso

