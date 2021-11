Wabi Sabi Le Modjo, 12 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Wabi Sabi

Le Modjo, le vendredi 12 novembre à 19:30

Le groupe Wabi Sabi, bien connu dans la région, va vous régaler avec ses compositions originales et reprises de pop, rock et folk moderne. Aux sons des guitares acoustique et électrique, basse, batterie et percussion, mandoline, harmonica et aux harmonies anglophones, nous sommes des musiciens expérimentés et passionnés par l’idée de passer un bon moment ensemble avec vous en musique! Facebook: [https://www.facebook.com/WABISABIPROVENCE/](https://www.facebook.com/WABISABIPROVENCE/) YouTube: [https://www.youtube.com/channel/UC2gDhvlz4PS7BCQ7k4AWVGA](https://www.youtube.com/channel/UC2gDhvlz4PS7BCQ7k4AWVGA)… Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner bien au chaud autour d’une petite carte de saison, fraîche et succulente concoctée par Anto, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 SMS: 07.69.13.06.23

3€

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



