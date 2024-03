Wabi Dance Company – Spectacle Sat Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, samedi 23 mars 2024.

Wabi Dance Company – Spectacle Sat La Wabi Dance Company présentera sa prochaine création chorégraphique “Sat” à l’Auditorium du Conservatoire Niedermeyer le samedi 23 mars 2024 à 16h. Samedi 23 mars, 16h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Entrée gratuite sur réservation

Début : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Inspiré du roman “La Légende de Bagger Vance” et de la Bhagavad Gita, ce spectacle retrace le parcours houleux d’un glorieux golfeur du début du XXe siècle, revenu traumatisé de la Première Guerre mondiale. La création s’intéresse à la reconstruction, à la quête de soi et au “swing”, concept universel qui dépasse de loin les limites de la pratique du golf. Le jazz, élément marquant de la période, y tiendra une place de choix tant dans la musicalité que dans la chorégraphie.

Présenté par la Wabi Dance Company :

La Wabi Dance Company est une jeune compagnie de danse dont l’ambition est de créer des oeuvres chorégraphiques complètes et actuelles, au travers d’un langage néo-classique et contemporain.

La compagnie s’est construite grâce à la force de son collectif où les 7 danseurs, tous issus du CRD d’Issy-les-Moulineaux, sont à la fois chorégraphes et interprètes. La pluralité des profils qui la composent permet des créations autour de thèmes, d’inspirations et d’esthétiques variées autour d’une base commune : une formation académique en danse classique.

Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/wabi-dance-company/evenements/billetterie-sat-23-03-23-16h30 »}]

