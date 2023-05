Collectif Gadgeto WAB Paris Catégorie d’Évènement: Paris Collectif Gadgeto WAB, 21 juin 2023, Paris. Collectif Gadgeto 21 et 22 juin WAB Défilé de djs du collectif House, new wave Gadgeto, ambiance garantie ! WAB 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France Microbrasserie/bar Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:30:00+02:00 ©gadgetodj Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu WAB Adresse 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris Ville Paris Lieu Ville WAB Paris

WAB Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Collectif Gadgeto WAB 2023-06-21 was last modified: by Collectif Gadgeto WAB WAB 21 juin 2023 WAB Paris

Paris