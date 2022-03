Wab et dance flower Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

WAB, compositeur-interprète, chante, beatboxe et s'accompagne de ses loops et claviers. Le musicien chanteur-compositeur produit un son Soul Pop Funk puissant et entraînant, qui enflamme les chorégraphies de la Cie Etincelles. Les 3 danseurs brillent vers les étoiles et offrent au public des enchaînements funky, utilisant le Locking, le Popping et le Waacking, chorégraphiés par Tom Lerville pour nous transporter dans un voyage galactique. La musique Funk est une énergie universelle et positive qui rassemble. La fusion des styles, le mélange des genres, offre une ode à la différence, une onde pour la célébration. WAB et Étincelles nous embarquent pour sauver le monde !

